Киев, 29 октября 2020, 12:18 — REGNUM Украина настроена на конструктивные отношения с Венгрией, несмотря на вмешательство последней в местные выборы в Закарпатье. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 29 октября во время брифинга.
Кулеба добавил, что Украина не планирует запрещать въезд венгерским чиновников, а также не снимает с повестки дня будущую встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом Венгрии Виктором Орбаном.
Напомним, ранее двум венгерским чиновникам был закрыт въезд на Украину, поскольку они якобы агитировали население Закарпатья голосовать за венгерскую партию.
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