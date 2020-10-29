Киев, , 12:18 — REGNUM Украина настроена на конструктивные отношения с Венгрией, несмотря на вмешательство последней в местные выборы в Закарпатье. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 29 октября во время брифинга.

«Мы готовы двигаться дальше, но исключительно с учётом собственных и национальных интересов другой страны. Настроены на конструктив в решении тех проблем, которые есть сейчас. Будем противодействовать тем, кто пытается подорвать отношения между государствами», — отметил министр.

Кулеба добавил, что Украина не планирует запрещать въезд венгерским чиновников, а также не снимает с повестки дня будущую встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом Венгрии Виктором Орбаном.

Напомним, ранее двум венгерским чиновникам был закрыт въезд на Украину, поскольку они якобы агитировали население Закарпатья голосовать за венгерскую партию.

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