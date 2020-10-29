Москва, , 12:10 — REGNUM

Решения, которые принимаются в Москве в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, не просто нелогичны и непоследовательны, но усиливают социальное и культурное расслоение в обществе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 29 октября, комментируя поручение президента России Владимира Путина.

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Как сообщалось ранее, Путин на совещании с правительством заявил, что в ряде регионов необходимо провести проверку работы системы здравоохранения на фоне пандемии коронавируса.

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«Владимир Путин говорит о необходимости проведения в российских регионах проверок на предмет того, как в условиях продолжающегося распространения коронавирусной инфекции там работают системы здравоохранения. Проверять, однако, надо не только это: в проверке нуждается в целом политика региональных начальников в сегодняшней непростой ситуации.

Так, несмотря на все хорошо известные оценки экспертов относительно вреда дистанционного обучения для психики, уровня знаний и здоровья учащихся, в Москве школьники 6−11 классов ещё на одну неделю, со 2 по 8 ноября, оставлены именно на таком режиме обучения. Более того, до 29 ноября в столичном мегаполисе будут закрыты все городские учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные правительству Москвы.

В результате, если говорить, например, о физической культуре и спорте, то есть о важнейшем для борьбы с вирусами деле поддержания у детей должного природного иммунитета, бесплатные спортивные секции в Москве работать не будут, а вот платные секции, числящиеся по другой статье, работу продолжат. Между тем бесплатные секции и в Москве, и в других регионах служат кроме всего прочего важнейшей и насущной отдушиной для многодетных семей, большая часть которых в России, по данным Росстата, живут за чертой бедности!

Или ещё одна ситуация: школьные предметы дети должны осваивать через интернет, сидя дома за компьютером, а вот находящийся в фаворитах у городских властей парк «Остров мечты» продолжает работать — там на этой неделе школьники могут собраться на мероприятие «Званый ужас». В школу бесплатно идти нельзя, а вот за деньги на Хэллоуин — можно!

Точно то же самое с ночными барами и ресторанами: несмотря на соответствующую рекомендацию Роспотребнадзора московские власти отказались их закрывать, заявив, что для того, чтобы контролировать ситуацию, достаточно регистрировать посетителей по QR-коду. Но в школах-то никого вообще регистрировать не надо, данные на всех учеников и учителей всегда под рукой!

Одним словом, появляется всё больше свидетельств того, что решения, которые принимаются в Москве в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, не просто нелогичны и непоследовательны, но усиливают социальное и культурное расслоение в обществе, наносят комплексный и долгосрочный вред развитию. На это федеральная власть должна обратить самое пристальное внимание!» — отметил Михаил Демурин.