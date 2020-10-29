Минск, , 12:04 — REGNUM Нота протеста МИД Литвы ввиду будущего запуска Белорусской АЭС, которая была направлена 27 октября в белорусский МИД, является неудачной попыткой дискредитировать проект в глазах европейского сообщества. Об этом 29 октября сообщает пресс-секретарь министерства энергетики Белоруссии Ольга Козлович, ее слова приводит Telegram-канал ведомства.

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«Литовская сторона неоднократно предпринимала шаги с тем, чтобы проект строительства БелАЭС не состоялся», — говорится в сообщении.

Также указывается, что для этого литовской стороной предпринимаются разные инструменты давления — от громких заявлений чиновников и политиков Литвы высокого уровня об угрозе БелАЭС для Европы до призывов к бойкоту ее строительство на международных площадках.

При этом отмечается, что литовская сторона не приводит ни одного обоснованного аргумента в подтверждение того, что станция является небезопасной.

«Звучат голословные заявления, главная цель которых — формирование негативного отношения к проекту БелАЭС», — подчеркнула Козлович.

Также она отметила, что несмотря на неоднократное направление информации о ходе строительства станции литовской стороне и приглашения ее туда, в Литве никак на это не отозвались и «конструктивный диалог не состоялся».

«Литва выбрала тактику необоснованных претензий и обвинений», — добавила пресс-секретарь и уточнила, что, по ее мнению, у всех действий литовской стороны есть «политический подтекст».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября стало известно, что МИД Литвы направил в МИД Белоруссии ноту протеста по поводу предстоящего пуска БелАЭС.