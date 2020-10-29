Киев, , 12:04 — REGNUM Конституционный суд Украины создает проблемы в отношениях с «международными партнерами» страны, заявил на брифинге 29 октября глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

«Нельзя не уважать решения судов… но нельзя не констатировать, что решение суда создает проблему не только для развития страны, но и для отношений с нашими партнерами, которые способствовали становлению (антикоррупционных) органов», — сказал дипломат.

По его словам, в правительстве и, в частности, в МИД будут искать пути решения сложившейся проблемы. Кулеба пообещал, что очень скоро можно будет увидеть «конкретные шаги в этом направлении».

«Антикоррупционная система в Украине должна действовать… И мы будем делать это не потому, что это нас кто-то просит делать извне, а потому, что это в наших интересах», — подчеркнул глава МИД.

Он отметил, что решение суда «является серьезным ударом», но еще не разрушает взаимодействие Украины с западными партнерами.

«Но если не удастся преодолеть негативные последствия этого решения и обеспечить надлежащее функционирование антикоррупционной инфраструктуры — тогда у нас будут проблемы», — добавил Кулеба.

ИА REGNUM напоминает, что 27 октября стало известно, что Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование, несмотря на то, что это является требованием западных партнеров, в частности МВФ.

После ряда критических комментариев от властей страны Конституционный суд Украины пожаловался первым лицам страны на «давление», оказываемое на инстанцию.

Антикоррупционные органы заявили, что после решения суда вынуждены закрыть более 100 уголовных производств, в рамках которых детективы расследуют около 180 фактов умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в электронных декларациях.