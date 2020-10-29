Киев, , 12:04 — REGNUM Решения некоторых органов государственной власти Украины несут угрозу национальной безопасности страны. Об этом написал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 29 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Решения определённых органов государственной власти носят антигосударственный и антиконституционный характер», — сообщил он.

Данилов не указал, о каких именно органах и о каких решениях идёт речь.

Отметим, ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины обвинило Конституционный суд страны в том, что он фактически заблокировал назначение на государственные должности кандидатов, избранных в ходе местных выборов.

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