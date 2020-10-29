Пхеньян, , 11:59 — REGNUM Председатель Китая Си Цзиньпин направил ответное письмо главе КНДР, сообщает северокорейская газета Rodong Sinmun.

В письме глава КНР выразил готовность содействовать миру, стабильности в регионе, а также отметил, что Пекин будет укреплять отношения с КНДР «поколение за поколением».

Си Цзиньпин также поздравил Трудовую партию Кореи (ТПК) с 75-летием, подчеркнув, что ТПК добилась успехов в строительстве социализма.

Напомним, что в начале октября Ким Чен Ын направил поздравительное послание Си Цзиньпину по случаю 71-й годовщины основания КНР.

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