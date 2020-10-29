Джакарта, , 11:47 — REGNUM Соединенные Штаты привлекли корпорацию по финансированию международного развития США, чтобы привлечь больше американских инвестиций в Индонезию, сообщает Antara.

«Мы готовы использовать американские инструменты для продвижения инвестиций частного сектора, которые могли бы поддержать план президента Джоко Видодо инвестировать 327 млрд долларов США в более чем 250 инфраструктурных проектов», — заявил госсекретарь США Майк Помпео после встречи с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в Джакарте 29 октября 2020 года.

Корпорация по финансированию международного развития США, которая отвечает за предоставление и содействие финансированию частных проектов развития в странах с низким и средним уровнем доходов, ускорит инвестиции США в инфраструктуру, цифровые и энергетические секторы Индонезии.

Ожидается, что недавнее подписание соглашения о финансировании инфраструктуры между США и Индонезией привлечет капитал частного сектора для покрытия предполагаемого дефицита инфраструктуры Индонезии в 1,5 трлн долларов США.

Ранее компания Air Products из Пенсильвании объявила об инвестициях в размере 2 млрд долларов США в создание на Калимантане завода мирового класса по производству метанола, химического сырья.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь СШАзаверил индонезийский народ, что пандемию можно преодолеть вместе.

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