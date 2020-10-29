Киев, , 11:46 — REGNUM Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил выездные внеплановые проверки телеканалам ZIK, «112 Украина», NewsOne.

Об этом идет речь в статье «Осеннее обострение: нечувана («неслыханная — с укр.) свобода слова от команды Зе» украинского издания «Насправді» («на самом деле» — с укр.).

Издание утверждает, что решение было принято в связи с тем, что на этих телеканалах транслировали встречу лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшуюся в начале октября.

СМИ иронизирует, что обоснование необходимости санкций по отношению к телеканалам можно считать своеобразным панегириком российскому президенту.

«Надо принять во внимание, что президент РФ — высшая государственная должность Российской Федерации, а также лицо, избранное на эту должность. Он является главой государства, гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина и Верховным главнокомандующим Вооружёнными силами РФ, должность которого можно отнести к органу государства-агрессора. Его высказывания по своим стилистическим и семантическим значениям являются утверждениями, которые могут создать сильное впечатление в убеждении аудитории в положительном отношении главы страны-агрессора к Украине и украинскому народу, желании наладить отношения между странами, несмотря на «сложный» характер отношений», — цитирует журналист решение Нацсовета, обосновывающее проведение проверки телеканалов.

Автор далее отмечает, что если в Нацсовете боятся, что Путин произведёт «сильное впечатление» на украинцев, то почему в свое время ведомство не делало замечаний телеканалам, освещавшим международные переговоры с участием Путина, когда на них присутствовал нынешний президент Украины Владимир Зеленский или предыдущий — Петр Порошенко.

«Почему набросились именно на Медведчука? Да потому, что власть таким образом расправляется с оппозицией. Но правильно ли будет, если граждане Украины будут лишены информации о том, что происходит в соседнем государстве? Тем более что Украина поддерживает с Россией дипломатические отношения. Поддерживает также и экономические отношения. Главное, что поражает в заявлении Нацсовета — данный орган сознательно стремится не допустить улучшения украино-российских отношений, хоть какого-то смягчения ситуации. Таким образом, Нацсовет сознательно работает на разжигание войны», — говорится в материале.

ИА REGNUM напоминает, что ранее партия Медведчука расценила кампанию травли в отношении канала «112 Украина» и попытку его рейдерского захвата как важнейший элемент кампании по борьбе со свободой слова, развернутой Зеленским и его окружением.

«Попытка рейдерского захвата телеканала «112 Украина», которая была осуществлена СБУ и офисом генпрокурора по указанию президента Украины Владимира Зеленского, свидетельствует о том, что власть готова на любые, самые незаконные и циничные шаги, чтобы ограничить свободу слова, расправиться с инакомыслием, обеспечить свою информационную монополию в преддверии выборов», — заявили в партии.