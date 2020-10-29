Тбилиси, , 11:55 — REGNUM Сообщения в СМИ, будто часть военнослужащих в Грузии отпустили из воинских частей, так как они вовлечены в избирательный процесс, не соответствует действительности и является попыткой дискредитировать грузинскую армию. Об этом говорится в заявлении, которое 28 октября опубликовала пресс-служба министерства обороны Грузии.

«По мере приближения даты выборов клевета на силы обороны и военнослужащих становится особенно интенсивной. Министерство обороны готово ответить даже на самые абсурдные обвинения», — говорится в сообщении от военного ведомства.

В пресс-службе отметили, что в рамках мер по профилактике распространения коронавируса часть военнослужащих, в тех случаях, когда это возможно, перевели на удаленный режим работы, а остальные несут службу посменно.

В ведомстве отметили, что материалы о военнослужащих распространяет телеканал «Мтавари архи», являющийся рупором партии «Единое национальное движение», которая ранее была правящей. В минобороны подчеркнули, что после смены власти в 2012 году в воинских частях упразднили «закрытые избирательные участки» и на военных не оказывают давления во время голосования.

«Сегодня военнослужащие совершенно свободны делать свой выбор на обычных избирательных участках по своему усмотрению, и любые попытки смоделировать эту реальность на партийными телеканалами будут безуспешными», — заявили в минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в парламент в Грузии должны пройти 31 октября.

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