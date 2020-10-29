Москва, , 11:43 — REGNUM Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко поздравил Российское движение школьников (РДШ) с пятилетием создания организации, сообщает ТАСС.

«От всей души хочу поздравить Российское движение школьников с первым юбилеем, с пятилетием, — заявил сегодня, 29 октября, Кириенко в своем видеопоздравлении. — Это праздник не только для самой организации, это праздник почти для полумиллиона участников движения, которые сегодня занимаются самыми разными направлениями: и спорт, и культура, и путешествия, и волонтерство, и помощь другим».

Он также отдельно поблагодарил всех участников РДШ «за помощь и поддержку в проведении Года 75-летия Великой Победы». «В этом году не получалось это сделать в рамках больших парадов, многие из вас делали это дома, кто-то разрисовывал окна знаками и символами Победы, кто-то поздравлял ветеранов по телефону или во дворах. Уверен абсолютно, что для наших ветеранов таких поздравления, радостные улыбки на лицах их внуков, правнуков — это то, ради чего они одержали эту великую Победу. И то, что вы сегодня участвуете в возвращении благодарности нашим ветеранам, невероятно важно», — подчеркнул замглавы администрации президента.

По его словам, РДШ является «не движением для школьников, а движением самих школьников». «Все зависит только от вас. Вы очень талантливые люди, у вас впереди все возможности. Задача государства и движения — создать условия, чтобы каждый из вас мог не только мечтать, но и мог реализовать свою мечту», — заключил он.