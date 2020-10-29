Будапешт, , 11:40 — REGNUM Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко раскритиковал подходы институтов Евросоюза в отношении Венгрии и Польши. В частности, он заявил, что «ЕС шантажирует Будапешт и Варшаву». Об этом передает Onet.pl.

«Европейский истеблишмент не может смириться с тем, что в Польше и Венгрии существуют успешные и стабильные правительства, что люди счастливы, что мы патриоты и ставим национальные интересы превыше всего. С тем, что мы гордимся своим христианским наследием. Именно поэтому ЕС шантажирует и давит на Будапешт и Варшаву», — заявил венгерский дипломат.

Глава МИД Венгрии также отметил, что «средства ЕС, выделяемые для Венгрии и Польши, не являются выражением щедрости западноевропейских стран». «Это не благотворительность. Мы должны сказать четко и ясно, что деньги Брюсселя — это часть наших денег. Когда Польша и Венгрия присоединились к ЕС, эти республики открыли свои рынки для крупных западных компаний, которые получают у нас огромные прибыли. Мы выплачиваем взносы. Поэтому то, что мы получаем в виде денежных средств от ЕС, является своего рода компенсацией», — подчеркнул Сийярто.

По его мнению, европейские политики «давят» на Польшу и Венгрию, потому что власти обеих стран были правы в отношении миграционной политики. «С самого начала мы очень четко говорили о насильственном переселении беженцев. Мы сказали, что миграция — это плохо и опасно с точки зрения сохранения культуры и безопасности. Оказалось, что мы были правы. Нам удалось сохранить безопасность граждан и национальное наследие. Мы видим, что происходит в западной части Европы — там насилие, агрессия, теракты и антисемитизм набирают обороты. Они не могут принять нашу правоту, поэтому нападают на нас. То же самое и в футболе: лучшая защита — это нападение», — сказал глава МИД Венгрии.

Напомним, в начале октября заместитель председателя Европарламента Катарина Барли предложила связать размер дотаций ЕС для стран-членов с состоянием прав человека и верховенства закона. За проблемы в данных сферах в Брюсселе периодически критикуют Венгрию и Польшу.