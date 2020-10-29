Москва, , 11:34 — REGNUM В борьбе с пандемией коронавируса в регионах необходимо подключать ресурсы Минобороны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября, об этом завил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

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«Мы видим, что во многих регионах ситуация выходит из-под контроля. С наплывом заболевших система здравоохранения не справляется. Нужны чрезвычайные меры с привлечением военных и медицины катастроф», — заявил Миронов.

При этом парламентарий не перечислил, о каких конкретно регионах идет речь.

«Знаю, что специалисты отлично понимают, о каких территориях идёт речь», — только отметил он.

Депутат напомнил об опыте Минобороны в возвещении госпиталей.

«Считаю, что губернаторы могут сами, не дожидаясь решения федерального центра, обратиться к военным с таким запросом. Потому что взрывной рост заболевших в купе с решением некоторых региональных минздравов не регистрировать коронавирусных больных — это уже чрезвычайная ситуация», — заявил Миронов.

Вместе с тем после совещания президента РФ с членами правительства стало известно, что в зоне повышенного внимания находятся регионы ДФО и ПФО, пишет ряд ТГ-каналов.