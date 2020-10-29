29 октября 2020 | Время чтения 3 мин

Решение Конституционного трибунала Польши по абортам вывело поляков на улицы. Правящей партии «Право и Справедливость» обещают проблемы. Но, во-первых, создание конфликтных ситуаций и управление ими является тем, в чем лидер PiS Ярослав Качиньский очень силен. Во-вторых, во время пожара выгорают старые деревья, уступая место для роста молодых.

Станислав Стремидловский, , 11:26 — REGNUM Польша в эти дни занимается любимым делом: бузит и бунтует. Акции протеста против решения Конституционного трибунала, отменившего возможность делать «евгенические аборты» (в случае серьезных болезней и дефектов нерожденного ребенка), бушуют как на улицах, так и в парламенте.

По данным министерства внутренних дел Польши, демонстрации сопровождаются «возмутительными действиями, направленными против мест религиозного поклонения, такими как вторжения в церкви во время богослужений, осквернения религиозных символов, разрушения фасада храмов или оскорбления священнослужителей и верующих». Только в минувшие выходные полиция охраняла 386 костелов в связи с акциями протеста. Зафиксированы 22 попытки сорвать служение месс и 79 повреждений стен церквей. Задержаны 76 человек. Полиция и прокуратура проводят расследования по 101 возбужденному делу. Глава правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский выступил с кратким видеообращением, сообщив, что нападения на костелы — это «совершенно новые события в истории Польши, по крайней мере, такого масштаба». Он призвал членов PiS и ее сторонников «защищать польские церкви», что является «долгом государства, но и долгом наших граждан».

Оппозиция обвиняет лидера «Права и Справедливости» в попытке раскачать общество, что может привести к кровопролитию. Некоторые эксперты и аналитики сравнивают происходящее сегодня в Польше с событиями в Белоруссии после президентских выборов 9 августа. Кое-что общее, действительно, есть. Ведущую роль в уличных польских протестах захватили женщины, которые в настоящее время пытаются укрепить политически свою позицию. Бунтуют студенты, которых, по мнению министра национального образования и науки Польши Пшемыслава Чарнека, преподаватели иногда «подстрекают участвовать в уличных мероприятиях, внося беспокойство и хаос». Проправительственный портал wPolityce нагнетает, видя в происходящем «некий «польский майдан», который перевернет все с ног на голову, дестабилизирует ситуацию и вернет оппозиции власть». И намекает на «внешний фактор», заявляя: «Ведь оппозиция знает, что заграница санкционирует любой, даже самый недемократический способ восстановления ее владычества на Висле».

Однако это бряцание саблями — буря в стакане воды. Евросоюз пока не реагирует на уличную активность в Польше. Более того, на горизонте не просматривается легальных возможностей конвертировать протесты в победу над PiS. До очередных парламентских выборов остается еще три года, а к досрочным оппозиция не призывает. В силу того, что решение принял Конституционный трибунал, нет возможности оспорить его вердикт в Сейме или сыграть с президентом Польши Анджеем Дудой, который выступает за прежний компромисс по абортам. Напротив, польское правительство во главе с Матеушем Моравецким получает возможность списать многие проблемы на демонстрантов, «безответственно» ведущих себя в условиях эпидемии коронавируса. Помимо того, правящая партия может воспользоваться протестами, чтобы поднять вопрос изменения Конституции Польши или даже принятия новой. Ведь нынешний Основной Закон, как подчеркивает Качиньский, был принят в 1993—1997 годах парламентом, в котором «доминировало левое крыло».

По замечанию профессора права Университета Лазарского Роберта Гвяздовского, любое решение Конституционного трибунала по делу об абортах будет соответствовать Конституции, потому что «так плохо она написана». Напомним, что в мае 2016 года Качиньский уже анонсировал запуск полномасштабной государственной реформы. «В следующим году исполняется 20 лет со дня принятия Конституции 1997 года, я думаю, что это хорошее время для начала работы над новой Конституцией», — заявлял тогда глава «Права и Справедливости». Он подчеркивал, что новый Основной Закон нужен, чтобы «Польша в полной мере стала страной свободы, справедливости, равенства и безопасности». При этом Качиньский не расшифровывал в своем выступлении, какие именно конституционные направления должны подвергнуться перестройке, его речь носила идеологический характер. К этой риторике он может прибегнуть и сегодня, потребовав прописать суверенный характер польской власти в контексте противостояния PiS с институтами ЕС.

Правящему лагерю нужно лишь переждать волнения. «В ситуации политической нестабильности глава правящей партии призывает не к умиротворению, а к конфронтации с протестующими и их союзниками, — пишет Rzeczpospolita. — Это игра с огнем». Но, во-первых, создание конфликтных ситуаций и управление ими является тем, в чем Качиньский очень силен. Во-вторых, во время пожара выгорают старые деревья, уступая место для роста молодых. Возможно, лидер «Права и Справедливости» держит в уме и этот вариант, внимательно наблюдая за тем, кто из нынешних забронзовевших партийных функционеров ведет себя «неправильно», и делает кадровые выводы.