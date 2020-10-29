Севастополь, , 11:20 — REGNUM Представителем в Совете Федерации РФ от Законодательного собрания Севастополя назначен бывший командир севастопольского «Беркута» Сергей Колбин. Решение принято на заседании ЗС 29 октября, сообщает ИА REGNUM.

Кандидатура Колбина была выдвинута фракцией «Единая Россия». Вторым кандидатом на пост сенатора был выдвинут депутат Роман Кияшко от фракции КПРФ. Большинство депутатов проголосовали за кандидатуру Колбина.

Сергей Колбин родился в Пензе. В 2003—2004 годах работал руководителем отделения профессиональной подготовки сотрудников милиции отдела по работе с персоналом УМВД Севастополя, с 2004 по 2016 год был командиром ОМОН «Беркут» Севастополя, также возглавлял управление Росгвардии по Севастополю, в ЗС Севастополя является председателем постоянного комитета по законодательству и государственному строительству.

Как сообщало ИА REGNUM, Екатерина Алтабаева, которая ранее представляла в Совфеде законодательного органа власти Севастополя в Совете Федерации, стала сенатором от исполнительного органа власти после вступления в должность губернатора Михаила Развожаева.

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