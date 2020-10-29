Джакарта, , 11:16 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео заверил индонезийский народ, что пандемию можно преодолеть вместе, сообщает Antara.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

«Я хочу убедить индонезийский народ в том, что мы вместе переживем это трудное время», — заявил Майк Помпео.

Госсекретарь США упомянул помощь, выделенную правительством США для Индонезии, в размере 11 млн долларов США в качестве глобального ответа на COVID-19.

По его словам, объем помощи, который был «безусловно одним из крупнейших в мире», демонстрирует постоянную озабоченность США в решении «этой важной глобальной проблемы».

«Американский частный сектор делает все возможное, чтобы производить эффективные вакцины и методы лечения, чтобы победить вирус на благо нашего народа и всего мира», — подчеркнул Майк Помпео.

Отметим, что США решили покинуть Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) из-за недовольства президента Дональда Трампа усилиями агентства ООН по борьбе с пандемией. США также не присоединились к COVAX, международной инициативе, возглавляемой ВОЗ и ее партнерами, по обеспечению эффективного и справедливого глобального доступа к вакцине COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул необходимость сохранения партнерства между Индонезией и Соединенными Штатами.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Индонезии: необходимо сохранить партнерство с США

Читайте развитие сюжета: Помпео: США увеличат инвестиции в Индонезию