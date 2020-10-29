Вильнюс, , 11:03 — REGNUM В Литве комиссия по радио и телевидению (LRTK) инициировала процедуру приостановки ретрансляции российского телеканала «РТР-Планета». Об этом 29 октября сообщает Sputnik Литва.

«В Литве могут приостановить ретрансляцию российского телеканала «РТР-Планета», зарегистрированного в Швеции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято из-за якобы нарушений телеканалом директивы ЕС. В частности, в программе увидели «подстрекательство к войне, розни и национальной ненависти».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT. Под запрет попадают сам канал RT, его версия RT HD, а также RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD. Ранее аналогичное решение было принято в Латвии.