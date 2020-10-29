Тбилиси, , 11:02 — REGNUM План газификации Грузии на 2022 — 2024 годы представил на рассмотрение премьер-министр страны Георгий Гахария 29 октября на заседании правительства. Об этом сообщает правительственная пресс-служба.

Как рассказал премьер-министр, в ходе проверки реализации программы газификации страны, которая должна завершиться в 2021 году, стало ясно, что ее нужно продолжать. По словам Гахарии, Грузия опередит по уровню газификации многие страны Европы.

«Фактически после завершения этого плана, газификация страны полностью завершится до 2024 года, и в Грузии будет один из самых высоких показателей газификации в Европе. Это будет около 90%», — сказал Гахария.

Стоит отметить, что в рамках программы на 2019 — 2021 годы в Грузии планируется провести газ в 384 населенных пункта и проложить более 5 тыс. километров газопроводных труб. На это планируется потратить 629 млн лари (почти $200 млн по курсу).