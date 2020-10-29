Киев, 29 октября 2020, 11:02 — REGNUM Конституционный суд Украины лишил Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) возможности проверить декларации кандидатов на руководящие должности в органах власти. Об этом сообщила пресс-служба НАПК.
В ведомстве отметили, что суд заблокировал НАПК доступ к государственным реестрам, что ставит под угрозу результаты местных выборов, поскольку по закону ни один кандидат не сможет занять должность, на которую его выбрали, без соответствующей проверки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конституционный суд Украины пожаловался на давление и попытки заблокировать его работу со стороны антикоррупционных органов и ряда политиков.
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