Киев, , 11:02 — REGNUM Конституционный суд Украины лишил Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) возможности проверить декларации кандидатов на руководящие должности в органах власти. Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

В ведомстве отметили, что суд заблокировал НАПК доступ к государственным реестрам, что ставит под угрозу результаты местных выборов, поскольку по закону ни один кандидат не сможет занять должность, на которую его выбрали, без соответствующей проверки.

«Конституционный суд своим решением не только уничтожает антикоррупционную систему на Украине, но и парализует работу органов местного самоуправления и всего государственного аппарата», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конституционный суд Украины пожаловался на давление и попытки заблокировать его работу со стороны антикоррупционных органов и ряда политиков.

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