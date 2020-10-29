Вашингтон, , 10:46 — REGNUM Отказ Пхеньяна от ядерного оружия не уничтожит северокорейский режим, как опасается глава КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает KBS со ссылкой на советника президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен.

Агитационный плакат КНДР (сс) Tormod Sandtorv

Известно, что данное заявление было обнародовано 28 октября в ходе онлайн-семинара, организованного представителями Гудзонского института.

Представитель США отметил, что переговоры, зашедшие в тупик, сложно вести, если требовать от Пхеньяна того, что по его мнению, может привести к краху режима. Он подчеркнул, что ядерное оружие не гарантирует безопасность, однако если оно будет уничтожено, потенциал КНДР будет безграничен.

Между тем О’Брайен высоко оценил ум, трудолюбие и креативность жителей КНДР поскольку они способны реализовывать ядерные программы в условиях санкций и небольшими финансовыми вложениями.

Советник президента также напомнил, что после саммита в Сингапуре Пхеньян не проводил ядерных и ракетных испытаний.