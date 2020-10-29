Джакарта, , 10:33 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул необходимость сохранения партнерства между Индонезией и Соединенными Штатами, сообщает Antara.

Глава государства заявил, что необходимо поддерживать партнерство между Индонезией и США, а для поддержания этого партнерства необходимы серьезные усилия и взаимопонимание.

По словам Джоко Видодо, Индонезия хочет видеть в будущем расширение экономического и оборонного сотрудничества между двумя странам.

В ходе встречи с государственным секретарем США Майком Помпео президент Индонезии заявил, что хочет, чтобы Соединенные Штаты понимали интересы развивающихся стран и интересы мусульманских стран.

Как сообщало ИА REGNUM, в парламенте Индонезии приветствуют дружественный визит государственного секретаря США, поскольку это может стать возможностью для Индонезии заявить о свободной и активной дипломатии.

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