Варшава, , 10:28 — REGNUM 28 октября вечером Сейм Польши принял поправку в закон, предусматривающую дополнительные выплаты медицинским работникам. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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Согласно поправке, врачам и иному медицинскому персоналу будет выплачиваться пособие в размере 100% от заработной платы. Пособие будет выплачиваться всем принимающим участие в лечении пациентов с COVID-19 или подозреваемых в наличии данной инфекции.

За законопроект проголосовал 231 депутат, против — 212. Воздержались три депутата. Обосновывая новые правила, Яцек Чалек из правящей партии «Право и справедливость» заявил, что это «очень серьезное решение».

»Мы хотели оценить работу тех, кто спасает жизни и здоровье наших соотечественников, но кому не посчастливилось спасти свое здоровье, а иногда и свою жизнь от этой эпидемии. Поэтому нужно ценить работу врачей и всех тех, кто помогает нашим соотечественникам в первую очередь в сфере здравоохранения», — подчеркнул политик.

За последние сутки рост количества людей с выявленной коронавирусной инфекцией в стране составил почти 19 тысяч новых случаев. Это очередной рекорд с начала пандемии. Всего в стране с начала пандемии выявлено более 299 тысяч случаев заражения. За 24 часа умерло 236 человек, заразившихся коронавирусом. С начала пандемии в Польше насчитывается 4 851 летальный исход.