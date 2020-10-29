Уфа, , 10:25 — REGNUM Посол Катара планирует принять участие в «Неделе международного бизнеса» в Уфе. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, такая договоренность была достигнута во время встречи премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова с чрезвычайным и полномочным послом Катара в РФ Фахадом бен Мухаммедом аль-Аттыйя.

Отмечается, что во время встречи также обсуждались вопросы сотрудничества Катара с Башкирией. По словам посла Катара, руководство государства намерено развивать двустороннее сотрудничество с РФ в различных сферах.

По словам Андрея Назарова, бизнес-делегация Башкирии намерена посетить Доху весной в рамках межправительственной комиссии. А к Петербургскому международному экономическому форуму, который пройдет в 2021 году (на нем Катар будет страной-гостем), руководство региона должно подойти с наработанными экономическими связями и конкретными результатами.

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