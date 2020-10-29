Варшава, , 10:17 — REGNUM Издание Gazeta Wyborcza опубликовало результаты последнего политического опроса, проведенного польским исследовательским центром Kantar. Правящая партия «Право и справедливость» лидирует, но уровень её поддержки упал почти до уровня поддержки оппозиции.

Так, в опросе о поддержке политических партий «Право и справедливость» набрала всего 26% у респондентов. Исследователи отмечают, что это худший результат для данной политической силы после парламентских выборов в 2015 году. Предыдущие исследования Kantar, проведенные в сентябре, демонстрировали, что данная партия имела 36−39% поддержки.

Текущий рейтинг сближает «Право и справедливость» с главной оппозиционной силой страны — либеральной партией «Гражданская коалиция». Согласно опросу, у неё поддержка находится на уровне 24%. Тройку лидеров замыкает движение Шимона Холовни «Польша 2050» с результатом 18% поддержки у респондентов. Четвертое и пятое места остались за партиями «Конфедерация» и «Левые» — по 8%. Остальные политические силы заручились поддержкой 3% и менее.

Телефонный опрос Kantar проводился с выборкой из 1000 взрослых жителей разных регионов Польши 26−27 октября.

Указано, что причиной падения рейтинга правящей партии могло стать решение Конституционного суда от 22 октября, которое заключается в ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.