Джакарта, , 10:02 — REGNUM В парламенте Индонезии приветствуют дружественный визит государственного секретаря США Майка Помпео, поскольку это может стать возможностью для Индонезии заявить о свободной и активной дипломатии, сообщает Antara.

«Это обычный визит. У нас также есть институт индонезийско-американской дружбы. Однако мы можем использовать этот визит для передачи дипломатического послания», — заявил Вилли Адитья, член парламента Индонезии.

«У нас есть отдельная внешнеполитическая и дипломатическая миссия, к которой мы должны стремиться», — добавил Вилли Адитья.

По его словам, правительство Индонезии должно передать это видение Майку Помпео. Что касается независимости палестинского народа, напряженности в Южно-Китайском море и особенно мирового сотрудничества в борьбе с пандемиями и социально-экономическими последствиями эпидемии, эти темы должны быть приоритетными.

Правительство Индонезии, продолжил Вилли Адитья, определенно не желает танцевать под барабанную дробь других стран. Мягкий подход должен быть приоритетом внешней политики Индонезии. Усилия по сдерживанию других стран — это устаревший шаг, и будущее мировых отношений должно основываться на мирном и равноправном сотрудничестве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что прибытие госсекретаря США в Индонезию продемонстрировало, насколько важными были отношения между странами во время пандемии.

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