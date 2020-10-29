Вашингтон, , 09:53 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил благодарность правительству Южной Кореи за эффективность мер в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом Генсек ООН написал 27 октября в официальном аккаунте Twitter на корейском языке.

Он отметил, что солидарность и соблюдение эпидемиологических мер позволили эффективно контролировать пандемию.

Отмечается, что Гутерриш выразил благодарность главе Южной Корее Мун Чжэ Ину, министру иностранных дел Кан Гён Хва и министру здравоохранения Пак Нын Хо.

В ответном сообщении в Twitter глава Южной Кореи также выразил благодарность генеральному секретарю ООН за высокую оценку усилий Сеула в борьбе с коронавирусом.

Он также добавил, что Южная Корея будет активно сотрудничать с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и международным сообществом в области преодоления последствий пандемии.