Киев, 29 октября 2020, 09:55 — REGNUM Украина возобновила выплату огромных зарплат и премий членам наблюдательных советов государственных компаний. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 29 октября в эфире телеканала 112.ua.
Он напомнил, что в наблюдательных советах украинских государственных компаний находятся, в основном, иностранцы, чьи функции — контроль государственной политики Украины в интересах международных кредиторов.
Медведчук отметил, что это — элемент системы внешнего управления Украиной.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины сняло ограничения с зарплат членов наблюдательных советов и руководства госкомпаний. Данные ограничения вводились под предлогом тяжёлой экономической ситуации в стране, вызванной пандемией коронавируса.
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