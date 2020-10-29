Киев, , 09:55 — REGNUM Украина возобновила выплату огромных зарплат и премий членам наблюдательных советов государственных компаний. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 29 октября в эфире телеканала 112.ua.

Он напомнил, что в наблюдательных советах украинских государственных компаний находятся, в основном, иностранцы, чьи функции — контроль государственной политики Украины в интересах международных кредиторов.

«Возобновляются выплаты миллионных вознаграждений и… премий навязанным Западом иностранным агентам на стратегических предприятиях Украины, в крупнейших госбанках и концернах», — рассказал политик.

Медведчук отметил, что это — элемент системы внешнего управления Украиной.

«Огромные финансовые выплаты членам сформированных кредиторами наблюдательных советов, которые осуществляются за счет всё больше нищающего украинского народа, — это не просто плевок в лицо собственному избирателю. Это преступление против украинцев», — подытожил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины сняло ограничения с зарплат членов наблюдательных советов и руководства госкомпаний. Данные ограничения вводились под предлогом тяжёлой экономической ситуации в стране, вызванной пандемией коронавируса.

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