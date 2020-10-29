Баку, 29 октября 2020, 09:54 — REGNUM Территория Геранбойского и Тертерского районов Азербайджана была обстреляна со стороны ВС Армении. Об этом 29 октября сообщает азербайджанское минобороны.
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«29 октября около 09:25 армянские вооруженные силы подвергли артиллерийскому обстрелу территорию Геранбойского и Тертерского районов», — говорится в сообщении.
Ранее из сообщения агентства «Арменпресс» стало известно, что ВС Азербайджана с утра 29 октября ведут обстрел столицы Нагорно-Карабахской Республики (НКР) — города Степанакерта.