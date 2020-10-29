Буэнос-Айрес, , 09:44 — REGNUM Бывший президент Боливии Эво Моралес получит докторскую степень от Национального университета искусств Аргентины. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Согласно заявлению, Моралес стал лидером в одном из самых инновационных политических, культурных и экономических процессов на всем латиноамериканском континенте.

В университете также напомнили, что во время правления Моралеса Боливия обязалась поддерживать образование и гарантировать, что оно является внутрикультурным, межкультурным и многоязычным.