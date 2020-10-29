Богор, Индонезия, , 09:44 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что прибытие госсекретаря США Майка Помпео в Индонезию продемонстрировало, насколько важными были отношения между странами во время пандемии, сообщает CNN Indonesia.

«Визиты между нашими официальными лицами довольно интенсивны», — оценил глава государства.

Известно, что президент Индонезии приветствует прибытие Майка Помпео в президентский дворец в Богоре утром 29 октября 2020 года.

По этому случаю министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что интенсивность взаимных визитов официальных лиц Индонезии и США свидетельствует о приверженности двух стран укреплению двусторонних отношений.

Глава МИД Индонезии также заявила, что Джоко Видодо хочет, чтобы США стали настоящим другом Индонезии.

«Мы хорошие партнеры, мы хорошие друзья. Индонезия хочет, чтобы США были настоящим другом Индонезии. Но это нельзя воспринимать как должное. Все должно поддерживаться», — отметила Ретно Марсуди в заявлении для прессы.

Между тем Майк Помпео также заявил, что хочет не только наладить хорошие отношения на правительственном уровне, но и установить связь с широкими массами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительства Индонезии и США договорились о сотрудничестве в области обороны.

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