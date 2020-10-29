Вашингтон, , 09:40 — REGNUM Одним из источников «досье» на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа якобы является уроженка Перми Ольга Галкина, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника из американских спецслужб.

Летом американские СМИ «рассекретили» личность «главного источника» досье экс-сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила, им якобы оказался родившийся на Украине и выросший в России аналитик Игорь Данченко.

Как пишет The Wall Street Journal, на допросах он рассказал о некоем школьном друге, который снабжал его информацией для досье Стила. Этим другом оказалась Галкина, пишет газета.

В статье отмечается, что летом 2016 года в момент получения заказа Галкина работала на Кипре в компании, которая принадлежит российскому бизнесмену Алексею Губареву.

Источники издания сообщают, что Галкина якобы назвала подразделение компании Webzilla ответственным за взлом почты Демократического национального комитета и упомянула Губарева как эксперта по хакерским атакам, завербованного российскими спецслужбами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе юридического комитета Сената Конгресса США заявили, что сведения в досье на президента США Дональда Трампа, подготовленном бывшим агентом британских спецслужб Кристофером Стилом, оказались скомпрометированы после публикации двух засекреченных ранее документов.

В первом документе речь идёт о кратком изложении беседы сотрудников ФБР с основным осведомителем, на информации которого строилось досье Стила. Он заявил сотрудникам спецслужб, что сведения Стила являются «неподтвержденными и ненадежными».

Второй документ содержит комментарии бывшего сотрудника ФБР Питера Стржока к публикациям в прессе о том, что советники Трампа устанавливали контакты с представителями спецслужб России во время выборов в 2016 году. В комментариях он отрицает существование «прямых доказательств», которые содержатся в досье Стила.

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