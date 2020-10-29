Джакарта, , 09:26 — REGNUM Правительства Индонезии и США договорились о сотрудничестве в области обороны, сообщает CNN Indonesia.

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что соглашение о сотрудничестве началось с визита министра обороны Индонезии Прабово Субианто в США несколько недель назад.

«Наш министр обороны посетил США в этом месяце и встретился с различными партнерами, включая министра обороны США», — напомнила Ретно Марсуди в ходе пресс-конференции 29 октября 2020 года.

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Индонезии договорились расширить сотрудничество в оборонном секторе. Стороны также намерены взаимодействовать в области военных учений, разведки и безопасности на море.

«Мы надеемся на совместное сотрудничество для обеспечения безопасности и защиты на море», — заявил Майк Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о ситуации в Палестине стал одной из тем, поднятых министром иностранных дел Индонезии во время встречи с государственным секретарем США Майком Помпео.

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