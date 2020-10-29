Североморск, Мурманская область, , 09:35 — REGNUM Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота ВМФ России «Североморск», выполняющий задачи в Северной Атлантике совместно с большим морским танкером «Сергей Осипов», 28 октября провёл тренировку по пополнению запасов топлива и пресной воды, а также противодиверсионные учения. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота (СФ) на сайте Минобороны РФ.

Североморцы пережидали в заливе Мори-Ферт Северного моря штормовую погоду. Во время вынужденной остановки экипажи отработали передачу жидких грузов в море, в ходе которой основное внимание было уделено недопущению пролива топлива в море.

Во время постановки на якорь также были проведены учения по противоподводно-диверсионной обороне, в ходе которых был проведён водолазный осмотр подводной части корпуса корабля «на предмет наличия следов применения диверсионных средств условного противника».

Напомним, что группировка боевых кораблей Северного флота ранее завершила девятый морской поход в акватории Северного Ледовитого океана — самый длительный в истории флота.

«Большой противолодочный корабль «Североморск» и большой морской танкер «Сергей Осипов» ещё некоторое время продолжат выполнение поставленных задач в море», — говорилось в сообщении пресс-службы Северного флота.

Как сообщало ИА REGNUM, корабли арктической группировки Северного флота (СФ), возглавляемой заместителем командующего СФ вице-адмиралом Олегом Голубевым и выполнявшей задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого и Тихого океанов, 20 октября возвратились в Североморск.

Читайте ранее в этом сюжете: Северный флот заканчивает самый длительный поход в Арктике