Тбилиси, , 09:32 — REGNUM Социологический опрос о популярности политических партий провело в Грузии рейтинговое агентство Ipsos. Результаты исследования 28 октября опубликовал оппозиционный телеканал «Мтавари архи».

Сообщается, что на вопрос «За какую партию вы бы проголосовали?», больше всего респондентов — 23% — назвали правящую партию «Грузинская мечта». Следующей по популярности среди опрошенных является самая крупная оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД), ее поддержали 18%.

За партию «Европейская Грузия» и объединенный блок «Стратегия Строителя» высказались по 4% респондентов, за «Лело для Грузии» — 3%, за «Лейбористскую партию» — 2%. Другие партии поддержали 1% опрошенных или меньше.

Кроме того, как говорится в итогах исследования, 41% опрошенных заявили, что не решили, за кого голосовать или отказались говорить о своих предпочтениях. В агентстве их голоса распределили, исходя из ответов на дополнительные вопросы.

С учетом данного метода, «Грузинская мечта» набрала в ходе опроса 40%, ЕНД — 33%, «Стратегия Строителя» и «Европейская Грузия» — по 7%, «Лело для Грузии» — 4%, а «Гирчи», «Лейбористская партия» и «Альянс патриотов» — по 2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии 31 октября должны пройти выборы в парламент. Для того, что победившая на выборах партия могла формировать правительство, не вступая в коалицию с оппозицией, ей нужно набрать более 40,53% голосов.

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