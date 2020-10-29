Баку, , 09:26 — REGNUM Военные действия в зоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе продолжались на протяжении 28 октября и в ночь на 29 октября. Об этом 29 октября сообщает минобороны Азербайджана.

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По информации азербайджанского оборонного ведомства, на протяжении 28 октября и в ночь на 29 октября подразделения ВС Армении обстреляли из различных видов оружия позиции ВС Азербайджана на разных направлениях «и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны».

«Бои продолжались в основном на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта. Попытки противника атаковать были решительно пресечены», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что в настоящее время войска азербайджанской армии следят за боевой обстановкой.

Как передавало ИА REGNUM, ранее из сообщения агентства «Арменпресс» стало известно, что ВС Азербайджана с утра 29 октября ведут обстрел столицы Нагорно-Карабахской Республики (НКР) — города Степанакерта.