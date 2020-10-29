Ереван, , 09:18 — REGNUM ВС Азербайджана с утра 29 октября ведут обстрел столицы Нагорно-Карабахской Республики (НКР) — города Степанакерта. Об этом 29 октября сообщает государственное информационное агентство Армении «Арменпресс».

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"С раннего утра 29 октября Азербайджан обстреливает столицу Республики Арцах (НКР — ред.) Степанакерт. <…> включен сигнал воздушной тревоги. Сообщается, что взрывов уже более десятка, город сотрясается от ударов», — сообщает корреспондент агентства с места событий.

Также уточняется, что обстрел Степанакерта велся и в ночь на 29 октября, и что в настоящее время ущерб от обстрела уточняется.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в минобороны НКР сообщили, что оперативная ситуация на передовой в зоне карабахского конфликта остаётся стабильно напряженной.