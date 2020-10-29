Киев, , 09:12 — REGNUM Украина сближает свои позиции с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль 28 октября в своём Telegram-канале.

«Быстро сближаем позиции с МВФ. Провели только что продуктивную встречу с нашими международными партнёрами из Фонда. Украине удалось существенно продвинуться в выполнении своих обязательств», — рассказал он.

Шмыгаль также отметил, что от отношений с МВФ зависит долгосрочная стабильность Украины.

Напомним, одним из условий, поставленных Украине Международным валютным фондом, является запрет смены руководства украинской госкомпании «Нафтогаз» правительством страны без согласия наблюдательного совета компании.

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