Дакар, , 08:56 — REGNUM Президент Сенегала Маки Салл распустил правительство страны, передаёт BBC Africa со ссылкой на заявление президента.

Президент Салл подписал четыре указа на этот счет, отмечают репортёры.

Никаких причин для роспуска правительства и предполагаемой даты формирования нового кабинета министров названо не было. Распущенное правительство состояло из 32 министров и трех статс-секретарей.

«В ожидании формирования нового правительства уходящим министрам и государственным секретарям поручено заниматься своими текущими делами», — говорится в заявлении.

Президент Салл был переизбран на второй пятилетний срок в марте 2019 года, но его противники обвинили его в том, что он помешал некоторым из своих главных оппонентов баллотироваться на выборах.