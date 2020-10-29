29 октября 2020 | Время чтения 6 мин

США и Россия, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, на карабахском направлении действуют как спарринг-партнеры. В итоге может случиться, что Турция утеряет контроль над военной операцией в Нагорном Карабахе. В таких условиях самым лучшим вариантом для Алиева является возвращение к переговорам и реанимация базовых принципов по урегулированию конфликта.

Станислав Тарасов, , 08:47 — REGNUM Сегодня в Женеве главы МИД Армении и Азербайджана встретятся c Минской группой ОБСЕ для обсуждения достижения соглашений и выполнения мер для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Но в первую очередь, конечно, речь будет идти о прекращении огня по гуманитарным соображениям.

Путин Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Три предыдущие попытки достигнуть такой договоренности не увенчались успехом. 10 октября при посредничестве России была достигнута первая договоренность о прекращения огня с целью обменяться военнопленными и телами погибших. Вскоре она была нарушена. Такая же участь постигла вторую попытку российской дипломатии, предпринятую спустя неделю, 17 октября. Третья договоренность о прекращении огня была достигнута при посредничестве США и должна была вступить в силу 26 октября. Но и тут стороны выступили со взаимными претензиями в нарушении соглашения. При этом Баку и Ереван не только обвиняли друг друга в обстрелах позиций на линии разграничения и несоблюдении перемирия, но и выступали с заявлениями, не оставляющими никаких шансов для продвижения дипломатического диалога, хотя армянская сторона говорила о возможностях реализации компромиссных вариантов. При этом премьер-министр Никол Пашинян подчеркивал, что «Армения готова даже к болезненным компромиссам, но не к капитуляции Арцаха (Нагорного Карабаха — С.Т.)».

Появились новые важные моменты, которые подталкивают к переговорам прежде всего Баку. После срыва вашингтонских договоренностей госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По имеющейся информации, Помпео не просто призвал лидеров двух стран выполнить обязательства по прекращению боевых действий и поиску дипломатического решения нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы. Он подчеркнул важность полного выполнения договоренности о прекращении огня, заключенной в Москве 10 октября и подтвержденной в парижском заявлении от 17 октября, в соответствии с совместным заявлением президента США Дональда Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина от 1 октября. Госсекретарь дал понять, что в случае отказа конфликтующих сторон от обозначенных предложений дальше события могут развиваться по косовскому сценарию.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с госсекретарем США Майком Помпео 23 октября 2020 Mfa.gov.az

Более того, даже в случае, если Дональд Трамп проиграет на президентских выборах, Баку не светит перспектива выполнить свою программу-максимум — перевести под свой контроль весь Нагорный Карабах. Об этом свидетельствует заявление кандидата в президенты США Джо Байдена. Он обещает в случае своей победы «вовлечь непосредственно лидеров Армении, Азербайджана и Турции в процесс немедленной деэскалации и прекращения продвижения азербайджанских войск вглубь территории Нагорного Карабаха», а также «вместе с нашими европейскими партнерами взять на себя лидерство в дипломатических усилиях по прекращению военных действий». И в этом случае «дипломатическое лидерство» Вашингтона в урегулировании конфликта так или иначе ведет к косовскому сценарию. Именно такой расклад попытался сломать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, когда в состоявшемся телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным, как сообщают турецкие СМИ, «предложил вместе разрешить кризис в Карабахе», то есть в обход МГ ОБСЕ.

«Мы провели переговоры с Путиным, подробно обсудили Карабах, — говорил Эрдоган в своем выступлении в парламенте. — Мы сказали: давайте уже закончим это все на Кавказе. Хотите, мы сообща сделаем шаги, поговорим со сторонами». Однако Путин, уже по данным пресс-службы Кремля, выразил озабоченность не только военными действиями в зоне нагорно-карабахского конфликта, но и «все более масштабным вовлечением в боестолкновения террористов с Ближнего Востока», чего Эрдоган не решился отрицать, указывая в ответ, что Армения якобы использует на фронте «боевиков» из Рабочей партии Курдистана. В итоге перед Эрдоганом и Алиевым замаячила перспектива превращения карабахской войны в операцию против международного терроризма с соответствующим политическим отношением мирового сообщества к этому. Плюс к тому — нанесенный российскими военными удар по расположенному в Идлибе оплоту вооруженных формирований джихадистов, которых поддерживает Анкара. Многие американские, да и турецкие эксперты усматривают взаимосвязь между событиями в Идлибе и Нагорном Карабахе, где Турция оказывает всестороннюю поддержку Азербайджану.

В результате Эрдоган решил взять паузу, видя, что США и Россия на карабахском направлении действуют как спарринг-партнеры. Для Анкары все может обернуться тем, что она утеряет контроль над военной операцией в Нагорном Карабахе. Тем более что турецко-азербайджанский блицкриг в итоге оборачивается бесконечным кровопролитием. В таких условиях самым лучшим вариантом для Баку станет возвращение к переговорам и реанимация базовых принципов по урегулированию конфликта. Что, собственно, именно сейчас и происходит. В интервью «Иитерфаксу» Алиев заявил буквально следующее: «Вы знаете, что в Женеве должны состояться переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, и там мы увидим, насколько армянская сторона привержена базовым принципам. И после этого мы будем давать уже свою оценку тому, насколько они сейчас актуальны или нет, хотя в течение этого месяца я неоднократно заявлял, что Азербайджан в целом, там есть, конечно, определенные моменты, которые нас не устраивают, но в целом мы их приняли».

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

С формальной точки зрения Баку и Ереван уже многие годы базовой основой переговорного процесса считают Мадридские принципы. Значит, все возвращается на исходную довоенную позицию — освобождение части районов и определение статуса Нагорного Карабаха. Алиева такая комбинация может устраивать, ведь освобождение районов можно квалифицировать «как военную победу над Арменией в карабахской войне», хотя такого можно было достигнуть путем грамотной дипломатии и без войны. Как бы то ни было, это дает шанс на то, что предстоящие переговоры в Женеве между главами МИД Азербайджана и Армении могут как минимум привести к реальному установлению режима прекращения огня на линии фронта, что сейчас главное, с последующим переходом к сложному, но мирному политико-дипломатическому процессу, контуры и результаты которого мы сейчас не беремся предсказывать.

И еще. Как всегда, хорошо осведомленный старший научный сотрудник Атлантического совета, бывший посол США в Азербайджане и бывший заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Брайза сообщил следующее: «Текущая военная фаза нагорно-карабахского конфликта должна завершиться в течение следующих нескольких недель, и Азербайджан потенциально может вернуть себе значительную часть своих семи районов, окружающих Нагорный Карабах. На этом этапе наиболее непосредственными проблемами Вашингтона должны быть: (1) безопасность этнических армян, проживающих в Нагорном Карабахе; и (2) политические переговоры о будущем Нагорного Карабаха, включая его правовой статус, возвращение внутренне перемещенных азербайджанцев и мирное сосуществование его (будущих) азербайджанцев и (нынешних) жителей Армении».

Однако при этом Брайза призвал Вашингтон «взять на себя ведущую роль в создании многонациональных миротворческих сил под эгидой ОБСЕ, но без предоставления войск со стороны России, Соединенных Штатов или Франции, которые являются сопредседателями Минской группы. Будем ждать, что из всего этого выйдет и чем завершатся переговоры в Женеве.