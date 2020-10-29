Улан-Удэ, , 08:37 — REGNUM На полигоне «Бурдуны» Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии стартовали российско-монгольские военные учения «Селенга-2020». Об этом 29 октября сообщает пресс-служба ВВО Минобороны РФ.

В ходе церемонии открытия совместных учений были торжественно подняты государственные флаги и исполнены гимны России и Монголии. Удачи и успехов при выполнении совместных учебно-боевых задач военнослужащим пожелали руководитель учений генерал-майор Руслан Абдулхаджиев и начальник штаба сухопутных войск ВС Монголии бригадный генерал Л. Онцогойбаяр.

В сообщении военного ведомства отмечается, что впервые в истории проведения учений «Селенга», поставленные перед подразделениями задачи будут поэтапно выполняться на полигонах двух государств. Основной этап пройдёт на полигоне ВВО «Бурдуны» в Бурятии. После его окончания подразделения ВС Монголии продолжат выполнять задачи по уничтожению условного противника на своей территории.

С российской стороны в международных маневрах задействовано несколько подразделений танкового соединения общевойсковой армии ВВО общей численностью около 650 человек и более 100 единиц военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, сценарий стратегических учений Вооружённых сил России и Белоруссии «Запад — 2021» утвердила совместная коллегия министерств обороны двух стран.

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