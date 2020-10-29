Степанакерт, 29 октября 2020, 08:25 — REGNUM Оперативная ситуация на передовой в зоне карабахского конфликта остаётся стабильно напряженной, сообщили 29 октября утром в пресс-службе Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики.
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"Армия обороны ведет особо интенсивные бои близ сёл Аветараноц, Схнах и Акнахбюр Аскеранского района. У противника большие потери в живой силе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ночью Вооружённые силы Азербайджана подвергли атаке Степанакерт и Шуши. Удары наносились с использованием РСЗО «Смерч». В ходе боёв армия Нагорного Карабаха уничтожила беспилотник Bayraktar ВС Азербайджана.
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