Тбилиси, , 08:17 — REGNUM Оппозитная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) подала заявку на проведение возле здания парламента Грузии в Тбилиси массовой акции 31 октября, в день выборов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии грузинской столицы.

«Сообщаем, что избирательный блок «Единое национальное движение — Объединенная оппозиция «Сила в единстве» в субботу, 31 октября 2020 года, намерен провести мирное публичное собрание на территории у дворца парламента на проспекте Руставели в Тбилиси», — говорится в уведомлении, направленном в мэрию ЕНД.

В обращении указано, что акцию планируется провести с 12:00 до 24:00 по местному времени (с 11:00 до 23:00 мск). Отмечается, что организаторы примут меры безопасности для профилактики распространения коронавируса.

Представитель политсовета ЕНД Георгий Барамидзе 28 октября заявил на брифинге, что своих сторонников партия собирает для того, чтобы следить за предварительными итогами голосования, которые будут выводить на большом мониторе.

«Мы планируем акцию победы и хотим отметить это перед парламентом. — сказал Барамидзе. — Когда соберутся победители, власти не смогут написать себе фальшивые цифры, этого не произойдет, они это хорошо знают и боятся этого».

Стоит отметить, что ранее вице-спикер парламента страны Мамука Мдинарадзе обвинил ЕНД в том, что ее члены якобы собираются устроить беспорядки в день голосования.

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