Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов оценил заявления помощника американского президента по национальной безопасности Роберта О’Брайена о том, что США могут развернуть в Европе гиперзвуковое оружие и баллистические ракеты для того, чтобы сдерживать Россию. Запись соответствующего содержания 29 октября размещена на странице дипломата в соцсети Facebook.

«Подобные намерения несут в себе угрозу разбалансировки региональной и глобальной безопасности, ведут к повышению конфронтационного потенциала», — написал Антонов.

Также он отметил, что российская сторона считает параллель с ракетным кризисом в Европе начала 1980-х годов, приведшим к подписанию Договора о РСМД, которую привел О’Брайен, необоснованной.

«Если Вашингтон действительно заинтересован в «реальном контроле над вооружениями», то для этого нет необходимости в эскалации гонки ракетных вооружений на европейском континенте», — подчеркнул российский посол.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что американская сторона готова при необходимости развернуть ракет средней и меньшей дальности в Европе для сдерживания России и добавил, что аналогичные шаги Вашингтон готов предпринять и в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая.