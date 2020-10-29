Лас-Вегас, США, , 07:52 — REGNUM Бойцы Национальной гвардии США могут быть направлены для поддержки стражей правопорядка Филадельфии в штате Пенсильвания, где наблюдаются беспорядки из-за смерти чернокожего Уолтера Уоллеса. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе предвыбороного митинга в Лас-Вегасе в штате Невада.

Он отметил, что такое решение может быть принято в случае поступления соответствующего запроса от местных властей. По словам Трампа, в Вашингтоне внимательно следят за происходящим в Филадельфии.

Глава государства также подверг критике региональное руководство и напомнил, что городом и штатом «управляют демократы».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября стало известно, что в Филадельфии из-за беспорядков был объявлен комендантский час в вечернее и ночное время.

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