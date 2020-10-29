Москва, , 09:05 — REGNUM Ввести в России новую систему начисления пенсий «по рангам» предложил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников (ЛДПР). Об этом 29 октября сообщает РИА Новости.

«Грубо говоря, минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная — пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов», — сказал Калашников.

По мнению депутата, действующая система пенсионных баллов слишком сложная, поэтому в ней путаются даже специалисты.

Критерии отнесения к рангам, объяснил парламентарий, будут примерно такими же, которые сейчас используются для начисления баллов. Преимуществом такой системы он назвал понимание человеком — «какая пенсия у него будет».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Госдума приняла в первом чтении проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов.

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