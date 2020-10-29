Вашингтон, , 07:34 — REGNUM Бывшего руководителя аппарата Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Майлза Тейлора, написавшего скандальную статью об американском президенте Дональде Трампе, не знал и не помнит сам глава Белого дома. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

Речь идет о статье от 2018 года в газете The New York Times, которую глава государства вновь обвинил в мошеннических действиях.

Дональд Трамп «Кто такой Майлз Тейлор? Я его не знаю и никогда о нем не слышал. Это еще одно мошенничество со стороны The New York Times. Он работал вместе с ними. Еще работал на крупную технологическую компанию Google. Сейчас сотрудничает со лживой новостной телекомпанией CNN. Они должны уволить, посрамить и наказать всех, кто связан с этим обманом американского народа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Майлз Тейлор сделал заявление о том, что именно он является анонимным автором статьи в The New York Times о деятельности Дональда Трампа в администрации США и саботаже ее сотрудников в отношении президента.

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