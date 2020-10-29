Вашингтон, , 07:29 — REGNUM Российским журналистам, прибывающим для работы в США, следует опасаться провокаций в связи с предвзятым отношением к ним американских властей, предупредили 28 октября в посольстве РФ в Вашингтоне.

«Рекомендуем работникам российских СМИ, прибывающим в США, учитывать предвзятое отношение к ним американских властей, высокую вероятность провокационных действий», — говорится в распространённом заявлении.

Возможные провокации дипломаты связывают с поисками поводов, которые позволят обвинить представителей российской прессы «во вмешательстве во внутренние дела».

Добавим, что такую же дискриминационную политику власти США проводят в отношении журналистов из Китая. Ранее в Пекине сообщали, что пойдут на встречные шаги из-за решения Вашингтона придать представительствам шести СМИ КНР, работающим на территории США, статус иностранных миссий.

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