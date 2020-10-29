Магадан, Магаданская область, , 07:42 — REGNUM Мэр Магадана Юрий Гришан рассказал, почему не оказалось желающих подать документы на конкурс по выборам главы столицы Колымы.

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По мнению Юрия Гришана, новому главе придётся тяжело в условиях жёсткого контроля по исполнению нацпроектов, пишет РЕН ТВ.

«Территория не проста, задачи, которые ставятся, в том числе и с увеличением денежных средств, которые надо осваивать, ответственность перед федеральными структурами по национальным проектам. Всё очень жёстко. Не так же — тебе дали деньги, а ты: «Я не освоил, извините». Сейчас спрос очень серьёзный», — сказал действующий мэр.

Свою кандидатуру Гришан не выставил, но сказал, что «спроса не боится», но ему 63 года и 17 лет он работает в мэрии. При этом градоначальник добавил, что ещё может решиться на выборы, жалеет, что не подготовил себе замену.

Как сообщало ИА REGNUM, документы конкурсная комиссия по выборам мэра Магадана принимала с 5 по 20 октября. Ни одной заявки не поступило. Следующий срок подачи документов: со 2 ноября по 11 декабря. На этот раз за процессом будет следить губернатор Колымы Сергей Носов.