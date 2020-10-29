Сеул, , 07:30 — REGNUM Верховный суд Южной Кореи 29 октября оставил в силе решение суда низшей инстанции о 17-летнем тюремном сроке бывшему президенту страны 78-летнему Ли Мён Баку. Об этом сообщает телеканал KBS.

Баку являлся президентом Южной Кореи с 2008 по 2013 год. В апреле 2018 года его обвинили по 16 пунктам, в числе которых — получение взяток от Национальной разведывательной службы и компании Samsung Electronics, присвоение финансовых средств компании DAS и другие.

В феврале 2020 года Ли Мён Бак был приговорён к 17 годам тюремного заключения, штрафу в размере 13 млрд вон ($11 млн) и выплате недоимки в размере 5,7 млрд вон ($5 млн). По решению Верховного суда Бак, с февраля находившийся под домашним арестом, будет перемещён в тюрьму.

Напомним, в конце августа Высший суд Сеула продлил срок тюремного заключения бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе до 25 лет. Экс-глава государства осуждена по делу о коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Южной Кореи Ли Мён Бак приговорён Высшим судом Сеула к 15-летнему тюремному заключению за преступления, связанные с коррупцией, передаёет 5 октября южнокорейский телеканал YTN.

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