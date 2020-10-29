Москва, , 07:20 — REGNUM 28 октября в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лидеры России. Политика» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Из почти 34 тысяч заявок, полученных на старте проекта, были отобраны 49 лучших участников. Как сообщают организаторы мероприятия, они получат право на участие в уникальной образовательной программе и возможность поработать с одним из наставников конкурса.

В церемонии закрытия и награждения победителей конкурса приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Перед объявлением итогов Сергей Кириенко обратился к участникам финала и призвал их не терять связи друг с другом. «У каждого из вас сегодня есть среди знакомых и, надеюсь, друзей 99 очень неслучайных людей, которые оказались лучшими из нескольких десятков тысяч в стране. Если понимать, что это надежное плечо рядом, — люди, к которым вы можете обратиться за помощью, люди, которых поддерживаете вы и которые готовы поддержать вас, — это невероятный ресурс для движения вперед и для развития», — сказал он.

Сергей Кириенко также напомнил, что возможность работать с наставниками есть не только у победителей. «У нас по отношению к 49 победителям обязательства, что каждый из них получает наставника, но ничто не мешает наставнику выбрать себе в команду тех, кто не стал победителем, но был финалистом. Поэтому, если у вас возник контакт с наставником, если он видит в человеке потенциал или вы сами хотите попроситься к кому-то из наставников, это ваше полное право», — отметил он.

Алексей Комиссаров отметил, что участие в финале — это уже достойный результат: «Те, кому сегодня фортуна не улыбнется, не сочтите это за поражение. Потому что вы все равно вошли в сотню лучших. А знания и навыки, приобретенные на финале, помогут в вашем дальнейшем профессиональном развитии и, надеюсь, станут хорошим плацдармом для новых достижений. Примечательно, что больше половины наших победителей (57%) — моложе 40 лет. То есть в конкурс, а потом, возможно, и в публичную политику идут молодые люди, с новыми взглядами и свежими идеями».

Он подчеркнул, что организаторы постарались создать для участников условия, близкие к реальным. «В конкурсе «Лидеры России. Политика» мы впервые запустили платформу для голосования, где вы могли собирать голоса в свою поддержку. Таким образом, не только эксперты отбирали лучших, в этом участвовали и сами россияне. Ведь в политике самое важное — это работа для людей и ради людей», — напомнил Алексей Комиссаров.

«Конкурсные задания были также принципиально новыми. И мы благодарны команде экспертов, которые помогали нам и на этапе подготовки, и на этапе оценки», —добавил он.

Победители конкурса (с указанием выбранного при регистрации региона, населенного пункта и места работы):

Бороненко Ольга Михайловна (Москва, международная информационная группа «Интерфакс»);

(Москва, международная информационная группа «Интерфакс»); Булатов Осман Шамильевич (Республика Дагестан, Махачкала, ПАО «Сбербанк России»);

(Республика Дагестан, Махачкала, ПАО «Сбербанк России»); Буцкая Татьяна Викторовна (Москва, АНО «Экспертно-просветительский центр помощи будущим и состоявшимся родителям «Выбор родителей»);

(Москва, АНО «Экспертно-просветительский центр помощи будущим и состоявшимся родителям «Выбор родителей»); Волоцков Алексей Анатольевич (Волгоградская область, Волгоград, Волгоградская областная дума);

(Волгоградская область, Волгоград, Волгоградская областная дума); Воропаева Мария Александровна (Москва, Государственная дума РФ);

(Москва, Государственная дума РФ); Гарин Олег Владимирович (Удмуртская Республика, Ижевск, Городская дума г. Ижевска);

(Удмуртская Республика, Ижевск, Городская дума г. Ижевска); Гирфанов Ильнар Исрафилович (Республика Татарстан, Казань, всероссийская политическая партия «Единая Россия»);

(Республика Татарстан, Казань, всероссийская политическая партия «Единая Россия»); Гусев Дмитрий Геннадьевич (Москва, Институт новейших государств);

(Москва, Институт новейших государств); Данюк Никита Сергеевич (Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард, Институт стратегических исследований и прогнозов РУДН);

(Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард, Институт стратегических исследований и прогнозов РУДН); Дмитриева Виктория Дмитриевна (Москва, «Школа адекватных родителей»);

(Москва, «Школа адекватных родителей»); Древаль Максим Алексеевич (Москва, L2P LIMITED);

(Москва, L2P LIMITED); Дунаев Андрей Геннадьевич (Московская область, Истра, адвокатский кабинет №3031, Адвокатская палата Московской области);

(Московская область, Истра, адвокатский кабинет №3031, Адвокатская палата Московской области); Зданович Александр Димитриевич (Москва, МИА «Россия сегодня»);

(Москва, МИА «Россия сегодня»); Индюков Александр Иванович (Чувашская Республика, Чебоксары, АО «Россельхозбанк»);

(Чувашская Республика, Чебоксары, АО «Россельхозбанк»); Исаева Елена Александровна (Ярославская область, Ярославль, ЯрГУ им. П. Г. Демидова; АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив»);

(Ярославская область, Ярославль, ЯрГУ им. П. Г. Демидова; АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив»); Кабанов Кирилл Викторович (Москва, Национальный антикоррупционный комитет);

(Москва, Национальный антикоррупционный комитет); Карманов Роман Владимирович (Санкт-Петербург, АО ИД «Комсомольская правда»);

(Санкт-Петербург, АО ИД «Комсомольская правда»); Кастюкевич Игорь Юрьевич (Московская область, Лобня, Общероссийский народный фронт)

(Московская область, Лобня, Общероссийский народный фронт) Киркора Ирина Владимировна (Новосибирская область, Новосибирск, АНО «Авторский центр «Мир семьи»);

(Новосибирская область, Новосибирск, АНО «Авторский центр «Мир семьи»); Кирьянов Артем Юрьевич (Москва, Общественная палата Российской Федерации);

(Москва, Общественная палата Российской Федерации); Киселев Михаил Сергеевич (Томская область, Томск, молодежная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды»);

(Томская область, Томск, молодежная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды»); Кольцов Артем Николаевич (Санкт-Петербург, ООО «ХК Интан»);

(Санкт-Петербург, ООО «ХК Интан»); Корчаго Евгений Викторович (Москва, коллегия адвокатов г. Москвы «Корчаго и партнеры»);

(Москва, коллегия адвокатов г. Москвы «Корчаго и партнеры»); Кравченко Денис Борисович (Московская область, Королев, Государственная дума РФ);

(Московская область, Королев, Государственная дума РФ); Луцкан Иван Петрович (Республика Саха (Якутия), Якутск, ГАУ РС (Я) «Медицинский центр г. Якутска»);

(Республика Саха (Якутия), Якутск, ГАУ РС (Я) «Медицинский центр г. Якутска»); Лянге Маргарита Арвитовна (Москва, МОО «Гильдия межэтнической журналистики»);

(Москва, МОО «Гильдия межэтнической журналистики»); Майоров Арсений Валерьевич (Ленинградская область, Выборг, ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина»);

(Ленинградская область, Выборг, ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина»); Малахов Олег Игоревич (Курская область, Курск, курское региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия»);

(Курская область, Курск, курское региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия»); Манукян Армен Кеворкович (Москва, ООО «Вайлдберриз»);

(Москва, ООО «Вайлдберриз»); Марченков Никита Владимирович (Москва, национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»);

(Москва, национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»); Матвейчев Олег Анатольевич (Москва, фонд реализации общественных проектов «Время»);

(Москва, фонд реализации общественных проектов «Время»); Метелев Артем Павлович (Москва, Ассоциация волонтерских центров);

(Москва, Ассоциация волонтерских центров); Минеева Татьяна Вадимовна (Москва, аппарат мэра и правительства Москвы);

(Москва, аппарат мэра и правительства Москвы); Морозов Руслан Сергеевич (Волгоградская область, Волгоград, ООО «Волгоградский композитный завод», Волгоградская городская дума, ВРООР «Совет директоров»);

(Волгоградская область, Волгоград, ООО «Волгоградский композитный завод», Волгоградская городская дума, ВРООР «Совет директоров»); Москвитина Наталья Игоревна (Москва, благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь»; телеканал «Спас»);

(Москва, благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь»; телеканал «Спас»); Наумов Станислав Александрович (Челябинская область, Магнитогорск, Евразийский центр интеграционных исследований и коммуникаций);

(Челябинская область, Магнитогорск, Евразийский центр интеграционных исследований и коммуникаций); Нифантьев Евгений Олегович (Москва, ООО «Сеть социальных аптек «Столички»);

(Москва, ООО «Сеть социальных аптек «Столички»); Оглоблина Юлия Васильевна (Республика Мордовия, Торбеево, общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи»);

(Республика Мордовия, Торбеево, общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи»); Разворотнева Светлана Викторовна (Москва, некоммерческое партнерство «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль»);

(Москва, некоммерческое партнерство «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль»); Рыбальченко Сергей Игоревич (Московская область, Дзержинский, АНО оценки регулирующего воздействия управленческих решений «Институт научно-общественной экспертизы»);

(Московская область, Дзержинский, АНО оценки регулирующего воздействия управленческих решений «Институт научно-общественной экспертизы»); Сираканян Нарек Арамович (Москва, Freedom International Group);

(Москва, Freedom International Group); Сирота Олег Александрович (Московская область, Истра, фермер);

(Московская область, Истра, фермер); Стенякина Екатерина Петровна (Ростовская область, Ростов-на-Дону, Законодательное собрание Ростовской области);

(Ростовская область, Ростов-на-Дону, Законодательное собрание Ростовской области); Темиргалиев Тимур Фаритович (Республика Татарстан, Казань, НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан»);

(Республика Татарстан, Казань, НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан»); Т еребенин Федор Владимирович (Курганская область, Курган, ОНФ в Курганской области);

(Курганская область, Курган, ОНФ в Курганской области); Харченко Екатерина Владимировна (Курская область, Курск, Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И. И. Иванова);

(Курская область, Курск, Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И. И. Иванова); Черкашин Евгений Владимирович (Курская область, Курск, адвокатский кабинет Евгения Черкашина «ФОРТ»);

(Курская область, Курск, адвокатский кабинет Евгения Черкашина «ФОРТ»); Эбзеев Борис Борисович (Ростовская область, Ростов-на-Дону, ПАО «Россети Юг»);

(Ростовская область, Ростов-на-Дону, ПАО «Россети Юг»); Якубович Яков Борисович (Москва, муниципальный округ Тверской в г. Москве).

Напомним, что конкурс «Лидеры России. Политика» стартовал 25 февраля 2020 года. По итогам регистрации было получено почти 34 тысячи заявок, к дистанционному этапу отбора были приглашены 9,1 тысячи конкурсантов, а по его итогам приглашение в полуфинал получили 544 человека, из которых затем были отобраны 100 финалистов.

Победители конкурса получат персонального наставника из числа ведущих общественно-политических деятелей страны и право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления (ВШГУ).

Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия — страна возможностей».

Подробная информация о проекте на сайте — политическиелидеры.рф.