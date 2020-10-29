Москва, 29 октября 2020, 07:20 — REGNUM 28 октября в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лидеры России. Политика» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Из почти 34 тысяч заявок, полученных на старте проекта, были отобраны 49 лучших участников. Как сообщают организаторы мероприятия, они получат право на участие в уникальной образовательной программе и возможность поработать с одним из наставников конкурса.
В церемонии закрытия и награждения победителей конкурса приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.
Сергей Кириенко также напомнил, что возможность работать с наставниками есть не только у победителей. «У нас по отношению к 49 победителям обязательства, что каждый из них получает наставника, но ничто не мешает наставнику выбрать себе в команду тех, кто не стал победителем, но был финалистом. Поэтому, если у вас возник контакт с наставником, если он видит в человеке потенциал или вы сами хотите попроситься к кому-то из наставников, это ваше полное право», — отметил он.
Алексей Комиссаров отметил, что участие в финале — это уже достойный результат: «Те, кому сегодня фортуна не улыбнется, не сочтите это за поражение. Потому что вы все равно вошли в сотню лучших. А знания и навыки, приобретенные на финале, помогут в вашем дальнейшем профессиональном развитии и, надеюсь, станут хорошим плацдармом для новых достижений. Примечательно, что больше половины наших победителей (57%) — моложе 40 лет. То есть в конкурс, а потом, возможно, и в публичную политику идут молодые люди, с новыми взглядами и свежими идеями».
«Конкурсные задания были также принципиально новыми. И мы благодарны команде экспертов, которые помогали нам и на этапе подготовки, и на этапе оценки», —добавил он.
Победители конкурса (с указанием выбранного при регистрации региона, населенного пункта и места работы):
- Бороненко Ольга Михайловна (Москва, международная информационная группа «Интерфакс»);
- Булатов Осман Шамильевич (Республика Дагестан, Махачкала, ПАО «Сбербанк России»);
- Буцкая Татьяна Викторовна (Москва, АНО «Экспертно-просветительский центр помощи будущим и состоявшимся родителям «Выбор родителей»);
- Волоцков Алексей Анатольевич (Волгоградская область, Волгоград, Волгоградская областная дума);
- Воропаева Мария Александровна (Москва, Государственная дума РФ);
- Гарин Олег Владимирович (Удмуртская Республика, Ижевск, Городская дума г. Ижевска);
- Гирфанов Ильнар Исрафилович (Республика Татарстан, Казань, всероссийская политическая партия «Единая Россия»);
- Гусев Дмитрий Геннадьевич (Москва, Институт новейших государств);
- Данюк Никита Сергеевич (Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард, Институт стратегических исследований и прогнозов РУДН);
- Дмитриева Виктория Дмитриевна (Москва, «Школа адекватных родителей»);
- Древаль Максим Алексеевич (Москва, L2P LIMITED);
- Дунаев Андрей Геннадьевич (Московская область, Истра, адвокатский кабинет №3031, Адвокатская палата Московской области);
- Зданович Александр Димитриевич (Москва, МИА «Россия сегодня»);
- Индюков Александр Иванович (Чувашская Республика, Чебоксары, АО «Россельхозбанк»);
- Исаева Елена Александровна (Ярославская область, Ярославль, ЯрГУ им. П. Г. Демидова; АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив»);
- Кабанов Кирилл Викторович (Москва, Национальный антикоррупционный комитет);
- Карманов Роман Владимирович (Санкт-Петербург, АО ИД «Комсомольская правда»);
- Кастюкевич Игорь Юрьевич (Московская область, Лобня, Общероссийский народный фронт)
- Киркора Ирина Владимировна (Новосибирская область, Новосибирск, АНО «Авторский центр «Мир семьи»);
- Кирьянов Артем Юрьевич (Москва, Общественная палата Российской Федерации);
- Киселев Михаил Сергеевич (Томская область, Томск, молодежная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды»);
- Кольцов Артем Николаевич (Санкт-Петербург, ООО «ХК Интан»);
- Корчаго Евгений Викторович (Москва, коллегия адвокатов г. Москвы «Корчаго и партнеры»);
- Кравченко Денис Борисович (Московская область, Королев, Государственная дума РФ);
- Луцкан Иван Петрович (Республика Саха (Якутия), Якутск, ГАУ РС (Я) «Медицинский центр г. Якутска»);
- Лянге Маргарита Арвитовна (Москва, МОО «Гильдия межэтнической журналистики»);
- Майоров Арсений Валерьевич (Ленинградская область, Выборг, ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина»);
- Малахов Олег Игоревич (Курская область, Курск, курское региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия»);
- Манукян Армен Кеворкович (Москва, ООО «Вайлдберриз»);
- Марченков Никита Владимирович (Москва, национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»);
- Матвейчев Олег Анатольевич (Москва, фонд реализации общественных проектов «Время»);
- Метелев Артем Павлович (Москва, Ассоциация волонтерских центров);
- Минеева Татьяна Вадимовна (Москва, аппарат мэра и правительства Москвы);
- Морозов Руслан Сергеевич (Волгоградская область, Волгоград, ООО «Волгоградский композитный завод», Волгоградская городская дума, ВРООР «Совет директоров»);
- Москвитина Наталья Игоревна (Москва, благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь»; телеканал «Спас»);
- Наумов Станислав Александрович (Челябинская область, Магнитогорск, Евразийский центр интеграционных исследований и коммуникаций);
- Нифантьев Евгений Олегович (Москва, ООО «Сеть социальных аптек «Столички»);
- Оглоблина Юлия Васильевна (Республика Мордовия, Торбеево, общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи»);
- Разворотнева Светлана Викторовна (Москва, некоммерческое партнерство «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль»);
- Рыбальченко Сергей Игоревич (Московская область, Дзержинский, АНО оценки регулирующего воздействия управленческих решений «Институт научно-общественной экспертизы»);
- Сираканян Нарек Арамович (Москва, Freedom International Group);
- Сирота Олег Александрович (Московская область, Истра, фермер);
- Стенякина Екатерина Петровна (Ростовская область, Ростов-на-Дону, Законодательное собрание Ростовской области);
- Темиргалиев Тимур Фаритович (Республика Татарстан, Казань, НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан»);
- Теребенин Федор Владимирович (Курганская область, Курган, ОНФ в Курганской области);
- Харченко Екатерина Владимировна (Курская область, Курск, Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И. И. Иванова);
- Черкашин Евгений Владимирович (Курская область, Курск, адвокатский кабинет Евгения Черкашина «ФОРТ»);
- Эбзеев Борис Борисович (Ростовская область, Ростов-на-Дону, ПАО «Россети Юг»);
- Якубович Яков Борисович (Москва, муниципальный округ Тверской в г. Москве).
Напомним, что конкурс «Лидеры России. Политика» стартовал 25 февраля 2020 года. По итогам регистрации было получено почти 34 тысячи заявок, к дистанционному этапу отбора были приглашены 9,1 тысячи конкурсантов, а по его итогам приглашение в полуфинал получили 544 человека, из которых затем были отобраны 100 финалистов.
Победители конкурса получат персонального наставника из числа ведущих общественно-политических деятелей страны и право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления (ВШГУ).
Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия — страна возможностей».
Подробная информация о проекте на сайте — политическиелидеры.рф.