Москва, , 07:01 — REGNUM Антироссийский курс, который проводит руководство Украины, не совпал с надеждами избирателями, отдавшими свой голос за украинского президента Владимира Зеленского, считает глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Об этом он написал в своем в своем Telegram-канале.

Алексей Пушков «Голосовавшие за Зеленского избиратели, надеявшиеся на меньшую враждебность в адрес России и более сбалансированную политику Киева, оказались обмануты. У власти в Киеве утвердилась однозначно прозападная элита, которая не настроена ни на малейшие сдвиги — ни по Донбассу, ни по контактам с ведущими странами НАТО, ни по общей антироссийской направленности действий Украины».

Сенатор напомнил, что Киев, не стесняясь, развивает военные контакты со странами Запада. В их числе маневры у границ Крыма стратегических ядерных бомбардировщиков Б-52 ВВС США и авиации Украины. Пушков подчеркнул, что предшественник Зеленского Петр Порошенко удерживал противостояние с РФ на грани «горячей фазы», в то время как нынешнее украинского руководство выбрало долгосрочный курс создания из Украины «антироссийского форпоста в Европе».

«Разница с правлением Порошенко в том, что тот стремился держать противостояние на грани «горячей фазы» (например, об этом говорит керченская провокация), что несло в себе угрозу прямого военного столкновения. Нынешняя же власть перешла к долгосрочному стратегическому выстраиванию Украины как антироссийского форпоста в Европе», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября Алексей Пушков написал в своем Twitter, что Владимир Зеленский выбирает порочный путь Петра Порошенко, когда расширяет санкции против России, которые ударяют по самой Украине.

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